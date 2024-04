Le ‘panchine solidali’, inaugurate in un giardino in viale Ofanto

Una nota dell’assessora alle Politiche sociali, Simona Mendolicchio: “Questa giornata di sole è stata resa ancora più calda e preziosa da tre iniziative di solidarietà tra loro legate, che hanno mostrato ancora una volta il volto più bello e meno conosciuto della nostra città.

Le ‘panchine solidali’, inaugurate in un giardino in viale Ofanto adiacente la sede dell’Avis, dipinte e disegnate dagli studenti del liceo Perugini vincitori di un contest promosso dall’associazione per sottolineare l’importanza della donazione di sangue, sono bellissime, come bellissimo è il canale di comunicazione aperto tra i mondi della scuola e del volontariato, il confronto e lo scambio di energia, creatività, sensibilità.

Toccante anche l”Abbracciata collettiva’ organizzata nella piscina del centro sportivo Mirage per la promozione della terapia multisistemica in acqua. Coinvolgente il clima festoso che si è creato nell’isola pedonale per chiudere nel miglior modo possibile la settimana dedicata alla consapevolezza sull’autismo.

Ringrazio gli organizzatori, le associazioni, i volontari, i partecipanti con le loro famiglie, tutte le persone che hanno contribuito alla riuscita delle manifestazioni, in sinergia con l’amministrazione comunale.

Fare rete, non disperdere esperienze e professionalità, uscire dagli schemi e logiche dei compartimenti stagni per costruire ponti di dialogo, sinergie e collaborazioni, è l’unica direzione percorribile per dare risposte concrete ai tanti bisogni. Lavorare insieme, pubblico e privato sociale e associazioni operanti nello stesso ambito, si può e si deve: gli obiettivi da perseguire sono troppo importanti per non tradurli da sogni in realtà, in progetti da condividere nel presente e nell’immediato futuro”.



Pubblicato il 6 Aprile 2024