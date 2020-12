Le opposizioni chiedono al governo il commissariamento del duo Emiliano-Lopalco

Dopo il deputato barese Francesco Paolo Sisto di “Forza Italia” anche il Gruppo dei sei consiglieri regionali pugliesi di “Fratelli d’Italia” chiede al governo Conte di commissariare la Sanità in Puglia, per sottrarre la gestione dell’emergenza al duo Emiliano-Lopalco. Infatti, con una mozione di 26 punti, contenuti in 5 pagine, il gruppo dei consiglieri del partito di Giorgia Meloni ha presentato al Consiglio regionale della Puglia una mozione, per chiedere al governo nazionale “di commissariare” il presidente della Regione, Michele Emiliano, ed il suo assessore alla Sanità, professor Pierluigi Lopalco”, per la gestione nella nostra regione della pandemia in atto. Nella mozione presentata dal Gruppo consiliare di Fdi si legge che “la pandemia ha visto il governo della Puglia impreparato e inadeguato a fronteggiare la diffusione dei contagi e la mortalità da Covid, a seguito di una innumerevole serie di inadempienze, ritardi e incongruenze”. Ed al primo dei 26 punti elencati c’è l’incapacità “a realizzare una compiuta azione di previsione e prevenzione, monitoraggio e presa in carico, a livello territoriale, della persona positiva così da contribuire a frenare l’afflusso negli ospedali”. Nel documento si evidenziano anche la “mancata assicurazione dei Dpi (ndr – Dispositivi di protezione individuale) e la mancata effettuazione sistematica dei tamponi a favore degli operatori sanitari nelle Rsa” e la “tardiva e incompleta costituzione delle Usca (ndr -Unità speciali di continuità assistenziale)”. Inoltre, secondo i sei consiglieri regionali di Fdi, la Regione non ha adottato “i piani di potenziamento e riorganizzazione della rete assistenziale e dell’offerta sanitaria e sociosanitaria territoriale, necessaria a fronteggiare l’emergenza epidemiologica” e non ha completamente attuato la circolare ministeriale dello scorso 29 maggio in cui già allora si chiedeva alla Puglia “di incrementare gli allora 304 posti letto di Terapia intensiva di 275 unità, per arrivare a 579 posti di cui il 30% dedicato ai pazienti Covid. Oggi – invece – sono funzionanti solo 366 di Terapia intensiva, con un tasso di occupazione per pazienti Covid del 45% e, in via di urgenza, si programma l’allestimento di 45 posti di terapia intensiva nella Fiera del Levante, impegnando 10 milioni di euro per posti letto che non saranno strutturali e sono previsti in allocazione non conforme con i criteri delle predette linee di indirizzo”. Per detti consiglieri di Fdi mancherebbe da parte delle Asl anche “la fornitura di dati in formato tale da poter essere storicizzati e trattati dai Comuni, dato che il file arriva in formato pdf, quindi non gestibile ma solo leggibile”. Da tutte queste inadempienze nella nostra regione deriva, per il Gruppo di Fdi, “alta mortalità grezza e specifica, forte e progressivo incremento dei contagi, assenza di rete di assistenza territoriale e domiciliare, gravissimi rischi di focolai nelle Rsa per anziani, sistema di monitoraggio e tracciamento saltato, incapacità di coordinare le azioni dei medici di Medicina generale e dei pediatri, disorganizzazione nei servizi Asl e calo preoccupante della tenuta dei servizi sanitari”. Però, al di là delle carenze denunciate e della conseguente polemica politica, appare assai difficile che l’Assemblea regionale pugliese possa accogliere una mozione dell’opposizione di centrodestra per la richiesta al Governo centrale di commissariamento di un presidente ed assessore alla Sanità che sono – come è noto – espressione del centrosinistra e, quindi, della maggioranza stessa presente in Consiglio regionale. Mentre alquanto singolare appare la recente ordinanza regionale n. 448 con la quale il governatore pugliese, Emiliano, ha disposto, con decorrenza dall’8 dicembre sino al 14 dicembre 2020, di configurare come “Area arancione” 20 Comuni pugliesi distribuiti tra le province di Bari, Bat e Foggia. In particolare trattasi di Altamura e Gravina in Puglia della provincia di Bari; Andria, Barletta, Bisceglie e Spinazzola per la provincia Bat e Accadia, Ascoli Satriano, Carapelle, Cerignola, Lucera, Manfredonia, San Marco in Lamis, San Nicandro Garganico, San Severo, Torremaggiore, Troia, Zapponeta, Foggia e Monte Sant’Angelo per la provincia di Foggia. In detti Comuni, ha dichiarato Emiliano nell’ordinanza, “permangono situazioni di rischio epidemiologico che intendiamo controllare allungando di una settimana il regime della cosiddetta ‘area arancione’, nella speranza di vedere calare i contagi. Se tale circostanza si verificherà, si passerà anche nei suddetti Comuni in ‘area gialla’ a partire dal 14 dicembre. L’ordinanza è stata preventivamente concordata con il Governo”. L’ordinanza ha disposto che, nei suddetti venti Comuni, si applicano tutte le misure di contenimento del rischio di diffusione del virus già previste per quelle di ‘area arancione’ e con facoltà per i sindaci di dette realtà di disporre, se è il caso, misure più restrittive qualora dovessero ravvisarne le ragioni. La Regione Puglia, inoltre, nei limiti dello stanziamento disposto dal Governo con il decreto ‘Ristori quater’, si impegna con la stessa ordinanza a far fronte ai ristori per le categorie interessate soggette a restrizione. Un’ordinanza, quest’ultima, che anche a molti addetti ai lavori, oltre che ai comuni cittadini, appare alquanto singolare poiché non si riesce a capire come possano funzionare bene le restrizioni adottate da momento che trattasi dell’istituzione a macchia di leopardo di “Aree arancione” all’interno di una regione che da domenica scorsa è stata dichiarata dal Governo centrale come “gialla”. Infatti, secondo logica c’è qualcosa che non quadra anche agli occhi di qualche esperto in materia, perché è inverosimile che una regione come la Puglia, in cui dall’ultimo recente bollettino la percentuale dei positivi al Covid rispetto al numero di tamponi giornalieri effettuati ha superato il 25% e la percentuale dei morti da Covid rispetto al numero dei contagiati risulta ancora tra le più alte d’Italia in rapporto alla popolazione, possa essere passata in “fascia gialla”, cioè meno a rischio, mentre la Regione Puglia istituisce aree interne alla stessa in fascia di rischio più elevato. Infatti, da un altro fronte dell’opposizione di centrodestra alla Regione Puglia, quello di Forza Italia, si è elevato recentemente altro duro attacco al duo Emiano-Lopalco proprio sulla innanzi citata ordinanza. “Una vera ‘armata Brancaleone’ alla guida della Puglia, ormai maglia nera in quasi tutti gli indicatori del Covid, conquistando il solo record di presenze televisive del duo Emiliano-Lopalco, che continua a provocare danni ingentissimi alla Regione” – hanno commentato con una nota l’istituzione parziale di zone arancioni i tre consiglieri pugliesi del Gruppo forzista di via Gentile, a Bari. Infatti, proseguendo gli esponenti regionali di Fi sempre con riferimento all’ordinanza hanno affermato: “Hanno deciso di operare ‘chirurgicamente’, smembrando le province con un qualunquismo che ormai è la loro cifra distintiva”, per poi aggiungere: “Basti pensare che Emiliano ha cambiato idea tre volte in tre ore qualche giorno fa proprio su questo punto” e sottolineare: “prima ha usato toni trionfalistici sul passaggio della Puglia in zona gialla, decantando la tenuta (quale?) del sistema sanitario regionale, per poi puntare il dito contro i giornalisti e ascrivere la decisione al ministro Speranza, prendendone le distanze”. Quindi, hanno concluso i forzisti: “una serie di giravolte per rincorrere il consenso, ‘decidendo di non decidere’ tanto da immaginare la zona arancione solo per alcuni Comuni. Una superficialità che sta mettendo in ginocchio interi territori, migliaia di famiglie e di realtà economiche”. Però, sulle “gira-volta” di Emiliano ormai c’è forse poco di cui meravigliarsi. Solo che nel caso citato probabilmente ha battuto ogni precedente record per la velocità con cui si sono verificati i cambiamenti di posizione e le conseguenti valutazioni sulla questione. Ma anche questo per la Puglia è un primato su cui, se non fossero tragici i fatti per cui accade, ci sarebbe sicuramente da sorridere.

Giuseppe Palella

