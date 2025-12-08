Attualità

Le mire della Cina su Okinawa, aereo militare punta radar contro jet del Giappone

(Adnkronos) – Un aereo militare cinese J-15 ha puntato due volte il radar contro aerei giapponesi F-15 in corrispondenza delle acque internazionali al largo di Okinawa. Il ministero degli Esteri giapponese ha convocato l'ambasciatore cinese a Tokio, in seguito all'ultimo incidente della forte tensione fra i due Paesi delle ultime settimane, dalle parole pronunciate dalla Premier giapponese Sanae Takaichi in Parlamento sul coinvolgimento del Giappone in una eventuale crisi militare su Taiwan.  L'aereo cinese era decollato dalla portaerei "Liaoning". Pechino ha iniziato a citare presunte ragioni storiche per rivendicare Okinawa. La marina cinese ha denunciato che gli aerei giapponesi "si erano ripetutamente avvicinati alla zona di addestramento della marina cinese provocando problemi, incidendo pesantemente sulle attività di addestramento".   
