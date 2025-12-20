Auto e Moto

Le minicar sono sempre più presenti nelle città italiane

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Le minicar si affermano sempre più come soluzione di mobilità urbana nel panorama italiano. A certificarlo è una ricerca di mercato condotta da Ipsos Doxa nel novembre 2025 per conto di Aixam Mega Italia, leader europeo nella produzione di minicar. L’indagine, basata su 1.088 interviste face-to-face a un campione rappresentativo della popolazione italiana dai 15 anni in su, evidenzia come questa categoria di veicoli sia ormai parte integrante del paesaggio urbano: l’86% degli intervistati dichiara di aver sentito parlare delle minicar, segnale di un’elevata familiarità trasversale alle fasce d’età. I vantaggi maggiormente riconosciuti dai giovani sono legati all’utilizzo quotidiano in città grazie a: 
—motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 20 Dicembre 2025

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

MG supera per la prima volta le 300.000 auto vendute in Europa

7 minuti fa

La Defender traccia il futuro della Dakar, chilometro dopo chilometro

7 minuti fa

Honda EV Outlier Concept: al Japan Mobility Show 2025 cambia il linguaggio delle moto elettriche

7 minuti fa

SYM Italia accelera: crescita a doppia cifra e strategia definita nel 2026

7 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio