Le “Divagazioni” del Trio Felix

È in programma giovedì 1° luglio il prossimo appuntamento con l’Associazione Amici della Musica, presieduta da Gabriella Orlando. Ospiti della rassegna musicale il Trio Felix, composto dalla soprano Mariella Gernone, Giacomo Piepoli al clarinetto e Flavio Peconio al pianoforte, con lo spettacolo “Divagazioni”. L’evento si terrà alle ore 20.30 (porta ore 20) presso il chiostro di Santa Maria della Libera di San Severo. Uno spettacolo con diverse proposte musicali che spaziano dalla musica da camera alla musica partenopea per eccellenza. Tra i pezzi in scaletta “Un bel dì vedremo” di Giacomo Puccini tratto da Madama Butterfly, “Vissi d’arte, vissi d’amore” dalla Tosca di Puccini e le celebri I’ te vurria vasà di Eduardo di Capua e Reginella di Gaetano Lama del panorama musicale napoletano.

«Uno spettacolo a tutto tondo con la musica che sarà come sempre il fil rouge della serata», commenta Gabriella Orlando, presidente degli Amici della Musica. L’evento è organizzato in collaborazione con il Ministero della Cultura, la Regione Puglia – Assessorato dall’Industria Turistica e Culturale, l’AIAM (Associazione Italiana Attività Musicali), il Teatro Pubblico Pugliese, la Città di San Severo – Assessorato alla Cultura, Resonance – Ritorni e sonorità fra arte, natura, cultura ed emozioni. Mariella Gernone, soprano, si è diplomata in Canto lirico presso il Conservatorio di Bari “Piccinni” con il massimo dei voti, sotto la guida del baritono Luigi De Corato. Svolge intensa attività concertistica per importanti enti musicali spaziando dal sacro al profano, dalla musica da camera alla lirica. Si è distinta per l’elegante duetto con la tromba solista, Rocco Caponio, nella cantata BWV 51 e BWV 140 di Bach, in duetto con il baritono Piero Naviglio. Si è esibita presso i teatri “Piccolo Esquilino e Argilla” di Roma con uno spettacolo dal titolo Passeggiata Poetica Musicale, una riproduzione della vita musicale dei Cafè dell’Epoca. Ha sostenuto il ruolo di Giovanna nel Rigoletto di Giuseppe Verdi, di Flora ne La traviata di Verdi e di Berta nel Barbiere di Siviglia di Gioacchino Rossini, nei teatri più importanti d’Italia. Ha eseguito una splendida perfomance in qualità di soprano solista, per la Delegazione Italo-Russa di San Nicola, nella Villa Costantino di Bari, e in seguito ha tenuto una tournée in Russia, con un recital di musiche classiche napoletane e un concerto di arie sacre alla presenza di autorità russe e italiane nel grande Auditorium sottostante la Chiesa di “Cristo Salvatore” a Mosca.

Giacomo Piepoli, diplomato in Clarinetto presso il Conservatorio di Bari sotto la guida del M° Giuseppe Accogli, è in continuo aggiornamento con clarinettisti di fama mondiale, tra cui Romain Guyot, Milan Rericha, Vincenzo Paci, Francesco Defronzo, Fabrizio Meloni, Gabriele Mirabassi. Dal 2015 al 2019 ha collaborato stabilmente come clarinetto di fila, clarinetto piccolo e clarinetto basso dell’Orchestra ICO della Provincia di Bari. Suona con importanti orchestre italiane che gli valgono la collaborazione con direttori del calibro di Ezio Bosso, Giuseppe Lanzetta, Fabrizio Dorsi, Giovanni Pelliccia, Michele Marvulli, Nicola Hansalik Samale, Gerardo Garofalo, Maurizio Billi, Aneglo Inglese, e molti altri. Ha ottenuto idoneità ad audizioni e concorsi per titoli ed esami in numerosi Conservatori statali. Nel luglio 2017 a Barletta ha eseguito da solista il concerto per clarinetto e orchestra “Introduzione, tema e variazioni” di Gioachino Rossini con l’Orchestra Soundiff diretta dal M° Salvatore Campanale. Dal 2009 la sua attività è intensissima soprattutto nella musica da camera: è il Clarinetto Basso dei “Legni Pregiati”; suona regolarmente in duo con il chitarrista Marco Corcella e nel gennaio 2020 con il “Quartetto Auditorium” ha eseguito più repliche del celebre “Qatuor pour la fin du temps” di Messiaen. Da dicembre 2013 è primo clarinetto stabile dell’Orchestra “Filarmonica Pugliese” diretta dal M° Giovanni Minafra, di cui è anche direttore artistico.

Flavio Peconio, ha frequentato la prestigiosa scuola barese di Pianoforte, si è diplomato presso il Conservatorio “Piccinni” e si è laureato presso l’Istituto di Alta Formazione Artistica del Conservatorio “DUNI” di Matera nel corso di II Livello solistico in Pianoforte sempre col massimo dei voti e la lode. In seguito si è perfezionato con i maestri Philip Lorenz della University Fresno of Music di Los Angeles e François Noel Thiollier. Vincitore di importanti concorsi pianistici Nazionali e Internazionali sia da Solista che in formazione da Camera, si esibisce da solista per importanti Associazioni Musicali in Italia e in Europa ottenendo sempre unanimi consensi dal pubblico e dalla critica. Ha suonato da solista con orchestre italiane e straniere come l’Orchestra A.GI.MUS (Italia), “Accademia di Tirana” (Albania), “Orchestra dell’Accademia Musicale Pescarese”, l’Orchestra Sinfonica della Provincia di Bari. ecc. Affianca all’attività concertistica, un’intensa attività didattica, ha tenuto corsi di Perfezionamento Pianistico presso l’Accademia Hindemith di Bluney (Svizzera) e in Italia presso il XXVII Corso di Interpretazione Musicale Città di Norcia; è chiamato a far parte di giurie di concorsi pianistici in Italia e all’estero. Insegna Pianoforte Principale presso il Conservatorio “Nino Rota” di Monopoli.

