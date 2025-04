Le dicono che suo figlio ha causato un incidente, ma la signora non ne ha: truffa sventata

(Adnkronos) – Un finto agente chiama un'anziana e le dice che il figlio è responsabile di un sinistro stradale. Ma è la solita truffa del 'finto incidente'. La Polizia di Stato di Lugo (Ravenna), ha denunciato un 20enne, cittadino italiano, per il reato di tentata truffa. Nello specifico, durante la chiamata il malvivente ha aggiunto che una bambina era stata ferita e portata in ospedale. Poi le solite richieste: effettuare un pagamento che avrebbe permesso al figlio di non finire in carcere e preparare soldi e oro per un fantomatico addetto che sarebbe passato a ritirarli. La donna, che non ha figli, invece di interrompere la chiamata, ha avvertito la persona con cui stava, che ha contattato la questura di Ravenna. Dopo pochi minuti un giovane si è presentato sotto l’abitazione della donna, dove ha trovato i poliziotti del commissariato di Lugo. Dagli accertamenti è emerso che il giovane era già stato arrestato due settimane fa per aver commesso un altro reato in un'altra regione, pertanto, il questore Lucio Pennella ha emesso nei suoi confronti il divieto di ritorno nel comune per tre anni. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 18 Aprile 2025