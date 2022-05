Le ‘anticipazioni’ sul futuro di Padre Pio da Pietrelcina

Di origine friulana, giornalista e scrittore, Renzo Baschera si occupa di paranormale e di messaggi medianici. A tale proposito ha pubblicato trentadue libri, la maggior parte dei quali tratta il tema profetico. Uno di questi, ‘I grandi profeti’ (Armenia, Editore, Milano 1982), contiene una – presunta – profezia attribuita a Padre Pio da Pietrelcina, di cui oggi ricorre il 135° anniversario della nascita. La fonte di Baschera è una misteriosa e “carismatica A.S.” La profezia in questione è di natura apocalittica. Stralciando: “Il mondo sta andando verso la rovina, verranno cose tremende, io non riesco più a intercedere per gli uomini, la pietà divina sta per finire… una meteora cadrà sulla terra e tutto sussulterà… scomparirà una grande terra, un paese sarà cancellato per sempre dalle carte geografiche… preparatevi a vivere tre giorni al buio totale…, verranno a mancare le cose più essenziali, fate delle provviste almeno per tre mesi … maggio sarà un mese tragico… molta gente scapperà sconvolta, ma correrà senza avere una meta, diranno che a oriente c’è la salvezza e la gente correrà verso oriente, ma cadrà in un dirupo, diranno che a occidente c’è la salvezza e la gente correrà verso occidente, ma cadrà in una fornace… Molti verranno travolti dal fiume, molti verranno inceneriti dal fuoco, molti verranno sepolti dai veleni…” Due anni fa, all’apparire del Corona Virus sedicenti figli spirituali di Padre Pio tornarono a sventolare queste sinistre parole. Ma questa anticipazione non è mai stata confermata ufficialmente sia dai biografi di Padre Pio che dalla Chiesa, né di essa si trova traccia nella documentazione della causa di beatificazione e canonizzazione di Padre Pio da Pietrelcina. Vogliamo tirare un sospiro di sollievo? Intanto le cose in Ucraina minacciano di precipitare di giorno in giorno… C’è poi un’altra profezia attribuita a Padre Francesco Forgione (tale era all’anagrafe il futuro Santo) e che prescinde da Baschera: Nei giorni di Pasqua del 1947, quando era un giovane sacerdote polacco che studiava all’Angelicum e viveva a Roma nel Collegio Belga, Wojtyla si recò a San Giovanni Rotondo per incontrare quel monaco di cui tanto si parlava, nel bene e nel male. Si vuole che nel corso del colloquio Padre Pio profetizzasse al giovane sacerdote polacco l’ascesa al soglio di Pietro, al contempo mettendolo in guardia: “Tu diventerai papa, ma io vedo anche sangue e violenza su di te”. Tale profezia divenne di dominio pubblico quattro giorni dopo il fallito attentato ad opera di Mehmet Ali Ağca. Nel numero del 17 maggio 1981 sulla prima pagina della Gazzetta del Mezzogiorno compariva un editoriale a firma di Giuseppe Giacovazzo, all’epoca direttore del quotidiano barese, intitolato: ‘Sarai Papa nel sangue, gli disse Padre Pio”; nell’occhiello si leggeva: ‘Una profezia su Wojtyla?’. Nella circostanza Giacovazzo affermava che la sua fonte era il corrispondente del Times Peter Nichols, il quale gliene aveva fatto cenno nel 1980. La fonte del giornalista inglese era, a sua volta, “un benedettino vissuto anche in Italia” (che Nichols non riuscì più a rintracciare) il quale avrebbe saputo tutto da un “confratello testimone diretto dell’episodio”. Anche qui le fonti sono vaghe.

Italo Interesse

