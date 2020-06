“Le acque di balneazione sono eccellenti”: Puglia prima in Italia con la Sardegna

La Puglia, insieme alla Sardegna, e’ al primo posto in Italia per qualita’ delle sue acque, con una percentuale che arriva al 99,7 per cento. E’ quanto comunica l’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Puglia che ha svolto le attivita’ di monitoraggio con il coordinamento del Centro regionale mare, facendo riferimento a parametri imposti a livello europeo – in particolare una direttiva del 2006, recepita dall’Italia – per tutelare la salute umana. In Puglia sono stati svolti piu’ di 24mila campionamenti nei periodi compresi tra aprile e settembre per certificare lo stato di salute del mare, ma anche di acque dolci superficiali, correnti o di lago, nelle quali la balneazione e’ comunque autorizzata o non vietata. Per la prima volta il Sistema nazionale per la prevenzione ambientale pubblica contemporaneamente i risultati del monitoraggio frutto del lavoro di tutte le Agenzie. Si tratta dei dati della classificazione delle acque di balneazione risultato dei controlli negli anni 2016-2019. Gli indicatori usati sono due e sono relativi alla contaminazione fecale: enterococchi intestinali ed escherichia coli. I dati evidenziano che “questo capitale naturale e il suo stato di qualita’ eccellente – riferisce l’Arpa – rappresentano una ricchezza di grandissimo valore per la nostra regione anche in termini di ricettivita’ turistica e sviluppo economico”. “Un risultato splendido”: così il governatore pugliese, Michele Emiliano, commenta il report del Sistema nazionale per la prevenzione dell’ambiente (Snpa) che definisce “eccellente” la qualità delle acque marine per il 99,7% della costa pugliese, prima in Italia alla pari con la Sardegna. Un risultato che “potrà incoraggiare quanti sono ancora alla ricerca di mete estive dove poter trascorrere le vacanze”.

