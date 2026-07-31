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L’azzurro Baldelli e la parodia di Gualtieri: “Quando in piazza esplode calura bevete tè Gualthè…”

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(Adnkronos) – "Quando nella piazza che il mondo ci invidia esplode la calura estiva, la nostra risposta è 'Gualthè: rinfresca il turista e stimola il cittadino!'. Lo scrive sui social l'ex parlamentare di Forza Italia, Simone Baldelli, presentando la sua 'video-imitazione' del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri che inaugura il rifacimento di piazza Risorgimento.  Con caschetto giallo di sicurezza in testa l'esponente azzurro dice ironico: ''Il rifacimento di piazza Risorgimento è uno dei grandi capolavori della giunta Gualtieri che il mondo ci invidia.. E quando nella piazza esplode torrida la calura dell'estate romana la giunta Gualtieri ha una risposta per turisti e cittadini. Eccola qui: 'Bevete Gualthè, il tè del sindaco con l'acqua del Tevere'. Adesso anche in the verde, molto green…'. 
—politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 31 Luglio 2026

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