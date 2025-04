Lazio-Roma, il derby delle curve e delle coreografie – Video

(Adnkronos) – Lazio-Roma, il derby si gioca come sempre anche sugli spalti. Le due tifoserie accolgono le squadre con coreografie spettacolari. La Lazio gioca in casa, i tifosi biancocelesti sono la maggioranza sugli spalti dell'Olimpico. La 'regia' della Curva Nord consente di organizzare uno show che abbraccia anche la tribuna Tevere, con la celebrazione delle bellezze di Roma, con la rappresentazione dei principali monumenti e il messaggio 'La Lazio è dove sono i laziali'. La curva Sud giallorossa risponde con il legame tra Roma e la casacca della squadra. 'Una città una squadra' si legge nello striscione che 'spiega' la coreografia correlata dalle maglie che fanno parte della tradizione giallorossa. Sullo sfondo, anche in questo caso, monumenti e tesori della città. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 13 Aprile 2025