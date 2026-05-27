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Lazio, rescissione consensuale con Sarri: “Grazie di tutto, comandante”

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(Adnkronos) – "La S.S. Lazio comunica di aver depositato presso la Lega di Serie A la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con l’allenatore Maurizio Sarri e il suo staff. La Società prende atto della conclusione del rapporto professionale e formula al tecnico e ai suoi collaboratori i migliori auspici per il prosieguo dell’attività professionale". Così la Lazio in una nota sul proprio sito ufficiale annuncia la risoluzione consensuale del contratto con il tecnico Maurizio Sarri. Il club biancoceleste ha salutato poi il tecnico sui social, con un video emozionante: "Grazie di tutto, Comandante".  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 27 Maggio 2026

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