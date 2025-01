Lazio-Real Sociedad: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – La Lazio scende in campo in Europa League. I biancocelesti sfidano la Real Sociedad all'Olimpico nella penultima giornata di Europa League per blindare gli ottavi di finale. La squadra di Baroni è prima nella classifica generale con 16 punti, mentre gli spagnoli sono fermi in 12esima posizione a quota 10. La sfida tra Lazio e Real Sociedad è in programma oggi, giovedì 23 gennaio, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni:

Lazio (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni

Real Sociedad (4-4-2): Remiro; Munoz, Aguerd, Zubeldia, Aramburu; Mendez, Gonzalez, Olasagasti, Kubo; Becker, Oyarzabal. All. Alguacil Lazio-Real Sociedad sarà trasmessa in diretta esclusiva sui canali Sky Sport. Il match sarà visibile anche in streaming su NOW e sull'app SkyGo. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 23 Gennaio 2025