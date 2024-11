Lazio-Porto: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Big match all'Olimpico. La Lazio ospita il Porto, nella gara valida per la quarta giornata di Europa League. Il momento d'oro dei biancocelesti, reduci dalla vittoria contro il Cagliari nell'ultimo turno che è valso l'aggancio al terzo posto in classifica, vuole continuare anche in Europa. Fin qui la squadra di Baroni ha raccolto tre vittorie in altrettante partite, prendendosi il primo porsto in classifica e un'eventuale trionfo con i portoghesi potrebbe garantirgli l'accesso agli ottavi di finale. Nelle prime tre partite la Lazio ha ottenuto due successi in trasferta, contro Dinamo Kiev e Twente, e uno casalingo contro il Nizza, schiantato 4-1. Il Porto invece, che insegue a quota 4 punti, si è rilanciato con la vittoria sull'Hoffenheim dell'ultimo turno, mentre nelle precedenti due giornate aveva raccolto un pareggio, contro il Manchester United, e una sconfitta con il Bodo-Glimt. Il match tra Lazio e Porto è in programma oggi, giovedì 7 novembre, alle ore 21, allo stadio Olimpico di Roma. Ecco le probabili formazioni:

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni

Porto (4-2-3-1): Costa; Martim, Djalò, Perez, Moura; Varela, Gonzalez; Pepe, Jaime, Galeno, Aghehowa. All. Bruno Lazio-Porto sarà trasmessa in diretta esclusiva sui canali Sky Sport e visibile anche in streaming su Now e sull'app SkyGo. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 7 Novembre 2024