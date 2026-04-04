Lazio-Parma: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Torna in campo la Lazio. Oggi, sabato 4 aprile, i biancocelesti sfidano il Parma – in diretta tv e streaming – nella 31esima giornata di Serie A. La squadra di Sarri è reduce dalla vittoria contro il Bologna prima della sosta, battuto 2-0 al Dall'Ara grazie alla doppietta di Taylor, mentre i ducali sono stati sconfitti in casa dalla Cremonese con lo stesso risultato. La sfida tra Lazio e Parma è in programma oggi, sabato 4 aprile, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni:

Lazio (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Noslin. All. Sarri

Parma (5-3-2): Suzuki; Britschgi, Delprato, Circati, Valenti, Valeri; Ondrejka, Keita, Sorensen; Strefezza, Pellegrino. All. Cuesta Lazio-Parma sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv, ma anche su quelli SkySport. La partita sarà inoltre disponibile in streaming sulla piattaforma web di Dazn, sull'app SkyGo e su NOW.

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Pubblicato il 4 Aprile 2026