Attualità

Lazio, nessuna fidejussione per sbloccare il mercato: la smentita

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Nessuna fidejussione bancaria per sbloccare il mercato in entrata della Lazio. Fonti vicine alla società biancoceleste smentiscono oggi, venerdì 8 agosto, all'Adnkronos le ricostruzioni apparse oggi sugli organi di stampa in merito a una presunta ricerca di fidejussioni bancarie per riaprire il mercato. Il Club biancoceleste – continuano le fonti – non ha avviato né richiesto operazioni di questo tipo – né da 40 milioni né di altra entità – prosegue nel rispetto delle norme e secondo la programmazione già definita: sostenibilità, efficienza dei costi e valorizzazione della rosa.  Eventuali valutazioni finanziarie di carattere ordinario – sottolineano ancora le fonti – rientrano nella pianificazione aziendale e non sono collegate al mercato in entrata. Ogni aggiornamento verrà comunicato solo attraverso canali ufficiali e non tramite indiscrezioni.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 8 Agosto 2025

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Poste rivoluziona rilascio passaporti, già 90 mila richieste in uffici postali

20 minuti fa

Nuovo capitolo per Kate e William? La coppia potrebbe cambiare casa

32 minuti fa

Ballando con le stelle, D’Urso nel cast: la reazione di Lucarelli (con avvertimento)

1 ora fa

Gaza, al via la missione italiana: da domani aviolanci di viveri sulla Striscia

1 ora fa
Pulsante per tornare all'inizio