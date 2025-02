Lazio-Napoli 2-2, Conte non vince più

(Adnkronos) – Lazio e Napoli pareggiano 2-2 all'Olimpico di Roma nel match della 25esima giornata della Serie A. Dopo i gol di Isaksen e Raspadori nel primo tempo, arrivano l'autogol di Marusic al 64' e il definitivo pareggio di Dia nella ripresa. Con questo pareggio, il terzo consecutivo, il Napoli resta in vetta alla classifica di Serie A ma a 56 punti, a solo +2 di vantaggio sull'Inter che domani giocherà a Torino contro la Juventus. La Lazio di Baroni si porta invece a 46 punti, a +3 sulla Juve. Baroni per il big match dell'Olimpico sceglie Pedro al posto di Dia, non al meglio. In avanti gioca Castellanos, supportato da Zaccagni e Isaksen sulle corsie laterali. Mentre Conte opta per Raspadori titolare al fianco di Lukaku, con Mazzocchi e Di Lorenzo sulle fasce, mentre in difesa torna dal 1' Buongiorno. La Lazio inizia con il piglio giusto, schiaccia il Napoli nella propria metà campo, fa girare bene la palla e al 6' trova il vantaggio grazie alla splendida conclusione di Isaksen che dai 30 metri lascia partire un fendente che si spegne alle spalle di Meret. Il Napoli risponde subito e al 13' trova il pareggio con il tandem d'attacco: Lukaku serve Raspadori che di prima intenzione conclude di sinistro dall'interno dell'area e batte Provedel in mezzo alle gambe per l'1-1. Il Napoli dopo il pari controlla il match con la Lazio che si difende con ordine e prova a ripartire. Al 39' contropiede della Lazio con Rovella che arriva alla conclusione ma la palla termina alta sopra la traversa. Ad inizio ripresa ci prova il Napoli. Al 52' Lukaku di destro tira di prima intenzione, ma è bravo Provedel a respingere. Al 55' risponde la Lazio con una clamorosa occasione: Tavares brucia tutti sulla fascia sinistra e crossa per Isaksen con l'attaccante biancoceleste che da solo spara alto sopra la traversa. Al 64' il Napoli la ribalta: azione rocambolesca con Politano da poco entrato che serve all'indietro Rapsadori il cui tiro viene deviato da Gila a terra e poi Marusic con il sinistro la manda alle spalle di Provedel per l'1-2. La squadra di Baroni risponde subito e al 67' pareggia, ma solo per un attimo. La splendida rovesciata di Zaccagni terminata in rete, ma la posizione dell'ex Verona è irregolare e l'arbitro annulla dopo il controlla Var. Pressing finale a tutto campo per i biancocelesti che mettono in apprensione la retroguardia del Napoli e all'87' trovano il pareggio: splendida apertura di Zaccagni per Dia, da poco entrato, che entra in area e batte Meret con un colpo di biliardo di sinistro trovando l'angolino e il definitivo 2-2. Nel recupero la Lazio prova il colpo finale ma sul fendente di Noslin sul primo palo, Meret ci mette un piede e salva i suoi dal ko. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 15 Febbraio 2025