Lazio, Lotito sotto osservazione per accertamenti al Gemelli

(Adnkronos) – Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, sotto osservazione per accertamenti al Policlinico Gemelli di Roma. Il numero uno biancoceleste, 68 anni, a quanto si apprende, avrebbe avuto un piccolo mancamento al Senato ed è stato trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 8 Luglio 2025