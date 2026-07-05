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Lazio, Lotito non vede né sente Insegno da oltre un anno

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(Adnkronos) –
Il presidente della Lazio Claudio Lotito non vede e non sente il conduttore Pino Insegno da oltre un anno. E' quanto apprende l'Adnkronos dallo staff del numero uno biancoceleste. Il presentatore romano aveva scatenato la polemica in seguito alla diffusione di un video nel quale affermava che sarebbe tornato allo stadio "Quando vedremo due date su Wikipedia", girato in occasione nella manifestazione di protesta organizzata a Roma a Piazzale Ankara dai tifosi della Lazio contro il presidente del club Claudio Lotito. Insegno si era difeso al telefono con l'Adnkronos. "Si trattava di una battuta, serve spiegarlo? Mi pare evidente. Con Lotito ho anche parlato, non scherziamo su certe cose". 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 5 Luglio 2026

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