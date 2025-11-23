Attualità

Lazio-Lecce: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Torna in campo la Lazio. Il club biancoceleste affronta il Lecce – in diretta tv e streaming – oggi, domenica 23 novembre, all'Olimpico nella 12esima giornata di Serie A. La squadra di Sarri è reduce dalla sconfitta di San Siro contro l'Inter, che l'ha battuta 2-0, e deve risalire la classifica per avvicinarsi alla zona Europa, mentre quella di Di Francesco ha pareggiato 0-0 in casa lo scontro diretto con l'Hellas Verona e cerca preziosi punti salvezza.  La sfida tra Lazio e Lecce è in programma oggi, domenica 23 novembre, alle ore 18. Ecco le probabili formazioni: 
Lazio (4-3-3): Provedel; Taveres, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni: All. Sarri 
Lecce (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Banda, Stulic, Morente. All. Di Francesco  Lazio-Lecce sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv, ma anche su quelli SkySport. Il match si potrà quindi seguire in streaming sulla piattaforma web di Dazn, sull'app SkyGo e su NOW.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 23 Novembre 2025

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

“Io rifatta? Neanche per idea”: in ascesa la medicina estetica ‘invisibile’

21 minuti fa

Serie A, oggi Inter-Milan: orario, probabili formazioni e dove vederla

24 minuti fa

Vanoni, il ricordo oggi a Verissimo: l’ultima intervista a Silvia Toffanin

26 minuti fa

Gp Las Vegas, ordine d’arrivo. Le classifiche del Mondiale F1 2025

28 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio