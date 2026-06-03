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Lazio, inizia l’era Gattuso: l’ex ct oggi a Formello in attesa della cena con Lotito

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(Adnkronos) – In attesa della firma ufficiale sul contratto con la Lazio, l'era di Rino Gattuso in biancoceleste è già iniziata. L'ex ct della Nazionale, infatti, oggi ha varcato il cancello del centro sportivo di Formello, accompagnato dal suo vice Luigi Riccio, accolto dal team manager Stefan Derkum, dal dirigente della Lazio Alberto Bianchi, dal ds Angelo Fabiani e dal capo della comunicazione del club Emanuele Floridi. Nelle prossime ore è attesa la firma sul contratto che lo legherà alla società biancoceleste, in attesa della cena con il presidente Claudio Lotito.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 3 Giugno 2026

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