Attualità

Lazio-Genoa, rigori e gol: decisivo il Var, cosa è successo

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Il Var è decisivo per l'assegnazione di due calci di rigore nel match Lazio-Genoa oggi 30 gennaio. Il risultato all'Olimpico, deserto per la contestazione dei tifosi biancocelesti, si sblocca al 57' con il penalty trasformato da Pedro. La massima punizione viene assegnata dall'arbitro Zufferli dopo il richiamo del Var. Il direttore di gara inizialmente non sanziona il tocco di mano di Martin dopo l'accelerazione di Isaksen. Zufferli, al monitor, valuta le immagini: il tocco del genoano è giudicato falloso, rigore e Lazio a segno. La Lazio raddoppia al 62' con Taylor ma 5 minuti dopo subisce la rete genoana, anche in questo caso su rigore e anche stavolta con l'intervento del Var. Zufferli viene richiamato per un tocco sospetto di Gila. Il monitor chiarisce la situazione al direttore di gara: mano, penalty e Malinovskyi trasforma.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 30 Gennaio 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

“Le Constellation brucia, i miei amici sono morti”, 171 telefonate ai soccorsi nella strage di Capodanno – Audio

1 ora fa

Lazio-Genoa in campo nel deserto, lo stadio Olimpico è vuoto

1 ora fa

Superenalotto, numeri combinazione vincente oggi, 30 gennaio

1 ora fa

Caterine O’Hara, il messaggio di Macaulay Culkin: “Mamma, ci rivedremo”

2 ore fa
Pulsante per tornare all'inizio