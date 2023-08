Lazio-Genoa 0-1, gol di Retegui

(Adnkronos) –

La Lazio viene sconfitta in casa dal Genoa, che passa 1-0 all'Olimpico di Roma nel match della seconda giornata del campionato di Serie A 2023-2024. I biancocelesti di Sarri, al secondo k.o. in 180 minuti, sono ancora a zero punti. Il Genoa sale a quota 3. Il Genoa si fa vivo già al 3' con Retegui: colpo di testa ravvicinato e primo campanello d'allarme per la Lazio. Il Genoa va casualmente vicino al gol al 12': Vasquez crossa, il traversone si trasforma in un tiro che centra l'incrocio dei pali. La Lazio sta a guardare e i liguri passano al 16'. Frendrup calcia, Provedel respinge ma offre il pallone a Retegui, tap-in di testa e 1-0 per il Genoa. La Lazio prova a reagire, crea un paio di situazioni nell'area avversaria reclamando due rigori su Immobile e Zaccagni: in entrambi i casi l'arbitro Marinelli, dopo il check con il Var, lascia correre. Nel recupero, occasione per Kamada: Bani intercetta e salva la porta genoana. La pressione della Lazio aumenta nella ripresa. Martinez si deve esibire in un paio di parate apprezzabili, quando non ci arriva il portiere del Genoa ci pensa la traversa. Al 65' Immobile cerca la porta con un tocco di punta, la palla centra il legno. I biancocelesti provano l'assalto finale ma non sfondano. Il Genoa, che spreca un paio di ripartenze per chiudere i conti, resiste fino alla fine: colpo all'Olimpico. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 27 Agosto 2023