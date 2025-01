Lazio-Fiorentina: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Scontro diretto in zona Champions nella 22esima giornata di Serie A. La Lazio ospita la Fiorentina all'Olimpico oggi, domenica 26 gennaio. I biancocelesti di Baroni sono reduci dalla bella vittoria in Europa League contro la Real Sociedad, mentre i viola dal deludente pareggio casalingo dell'ultimo turno di campionato contro il Torino. La sfida tra Lazio e Fiorentina è in programma oggi, domenica 26 gennaio, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni:

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Hysaj, Gila, Gigot, Tavares; Guendouzi, Rovella; Dia; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni

Fiorentina (4-2-3-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Mandragora, Adli; Colpani, Gudmundsson, Folorunsho; Kean. All. Palladino Lazio-Fiorentina sarà visibile in esclusiva su Dazn, dunque scaricando l'app su una smart tv compatibile. La partita sarà visibile anche in streaming sul sito di Dazn e scaricando l'app su dispositivi mobili. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 26 Gennaio 2025