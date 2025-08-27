Attualità

Lazio, ecco il nuovo canale WhatsApp: l’annuncio del club

Meno di un minuto

La Lazio sbarca su WhatsApp. Il club biancoceleste, reduce dalla sconfitta nella prima giornata di Serie A contro il Como, ha annunciato un nuovo canale ufficiale a cui i tifosi potranno iscriversi per non perdersi nemmeno una notizia riguardo la loro squadra del cuore. I tifosi laziali, seguendo il link pubblicato sui canali ufficiali del club, potranno infatti ricevere aggiornamenti quotidiani direttamente sul proprio telefono cellulare. Un modo per rimanere collegati con la propria passione 24 ore su 24, mentre la squadra di Maurizio Sarri, tornato sulla panchina della Lazio dopo l'annata con Baroni, prepara la sfida casalinga all'Hellas Verona.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 27 Agosto 2025

