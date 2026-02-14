Attualità

Lazio-Atalanta: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Sfida cruciale per la rincorsa all'Europa in Serie A. Oggi, sabato 14 febbraio, la Lazio sfida l'Atalanta – in diretta tv e streaming – all'Olimpico nella 25esima giornata di campionato. I biancocelesti di Sarri sono reduci dalla vittoria nei quarti di finale di Coppa Italia contro il Bologna, battuto al Dall'Ara ai calci di rigore dopo l'1-1 dei tempi regolamentari, che è valsa la semifinale proprio contro la Dea, vittoriosa la scorsa settimana contro la Juventus, superata 3-0 a Bergamo.  In campionato invece la Lazio ha pareggiato 2-2 all'Allianz Stadium contro i bianconeri di Spalletti, mentre l'Atalanta di Palladino ha vinto in casa con la Cremonese.  La sfida tra Lazio e Atalanta è in programma oggi, sabato 14 febbraio, alle ore 18. Ecco le probabili formazioni: 
Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Noslin. All. Sarri 
Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Ahanor; Zappacosta, Ederson, De Roon, Zalewski; Samardzic, Raspadori; Krstovic. All. Palladino  Lazio-Atalanta sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv. La partita si potrà seguire anche in streaming sull'app e sulla piattaforma web di Dazn.  
Pubblicato il 14 Febbraio 2026

