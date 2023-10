Lazio-Atalanta 3-2, gol decisivo di Vecino e Sarri sale in classifica

(Adnkronos) –

La Lazio batte l'Atalanta per 3-2 nel match di oggi, 8 ottobre, valido per l'ottava giornata del campionato di Serie A 2023-2024. Il successo consente ai biancocelesti di salire a 10 punti e di avvicinare la zona europea della classifica. L'Atalanta rimane a quota 13. I biancocelesti partono col piede sull'acceleratore e trovano subito il gol. Corner calciato da Luis Alberto, De Keteleare è protagonista maldestro e involontario con una deviazione: autogol, 1-0 al 5'. L'Atalanta non ha il tempo di organizzarsi e viene subito colpita di nuovo. Splendida azione corale dei capitolini, che escono dalla propria area e ribaltano il campo con 3 passaggi. Zaccagni costruisce, Felipe Anderson rifinisce e Castellanos all'11' appoggia in rete il pallone del 2-0. Non c'è partita e i nerazzurri sono alle corde: al 14' Musso è miracoloso quando nega a Casale il gol del 3-0 che chiuderebbe il match dopo un quarto d'ora scarso. Al 18' è la traversa a tenere in vita i bergamaschi: Guendouzi calcia, il legno respinge. Dopo l'avvio da incubo, l'Atalanta entra in partita e al 25' si rende pericolosa per la prima volta. Pasalic ha una chance d'oro, ma il suo colpo di testa è impreciso. E' perfetta, al 33', l'incornata di Ederson: gol, 2-1 e match riaperto. Il copione della sfida cambia, la Lazio ora fatica a trovare spazi e in avvio di ripresa rischia grosso. De Keteleare al 53' si libera e incrocia il tiro, Provedel è bravissimo a salvare. Gli ospiti si sbilanciano e concedono spazi, al 58' la Lazio ne approfitta e va in buca: Pedro è solo davanti a Musso e non sbaglia, ma il gol viene cancellato per fuorigioco. Dal quasi 3-1 al pareggio. Da un corner, al 63', ecco l'azione del pareggio: Koopmeiners crossa, Kolasinac è puntuale sul secondo palo per il colpo di testa che vale il 2-2. L'equilibrio salta all'83'. Marusic crossa, sponda di Castellanos e inserimento 'letale' di Vecino: conclusione a botta sicura, 3-2 per la Lazio. Il clima si scalda, Sarri viene espulso: senza allenatore, la Lazio non trema e vince. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 8 Ottobre 2023