Lavoro, Treu: “Somministrazione leva per occupazione e transizioni”

(Adnkronos) – "Questo contratto, appena concluso, è molto innovativo. C'è una tradizione di contratti collettivi per il settore della somministrazione che è già un segnale positivo. Una delle ragioni del successo del lavoro in somministrazione, infatti, è proprio che ha saputo fare dei contratti molto moderni con anche istituti nuovi. Quindi, confermo il consolidamento dell'istituto. Usa la flexicurity come si voleva fare, mescolando bene flessibilità e sicurezza. Ad esempio, il welfare che c'è in questo contratto è tra i migliori anche paragonandolo con i dipendenti normali". Lo afferma Tiziano Treu, già ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, in occasione della tappa milanese del Roadshow di Assolavoro dedicato all’approfondimento del nuovo Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori in somministrazione, rinnovato lo scorso luglio. L'evento si è svolto oggi alla sede di Assolombarda nel capoluogo lombardo. Il nuovo Ccnl, con valenza triennale, interessa circa un milione di lavoratori occupati tramite le agenzie per il lavoro. È stato, infatti, sottoscritto il 21 luglio 2025 da Assolavoro, Cgil, Cisl, Uil e le organizzazioni sindacali di categoria Nidil Cgil, Felsa Cisl e UilTemp. Ogni mese in tutta Italia lavorano in media circa 500mila lavoratori tramite le agenzie per il lavoro, tra questi più di 147mila sono in Lombardia e circa 77mila nel territorio della città metropolitana di Milano. L'ex ministro Treu conclude illustrando il ruolo che le agenzie per il lavoro possono avere possono avere nel futuro dell'occupazione: "Le agenzie sono un attore, ormai a pieno titolo, nel mercato del lavoro e sono in un contesto italiano in cui le politiche attive sono molto funzionanti solo in qualche regione e sono delle organizzazioni che fanno effettivamente politiche attive: formazione mirata, ricollocazione e sostegno alle transizioni. Da questo punto di vista è veramente una cosa che va verso il futuro. In questo periodo dove soprattutto i giovani vogliono un lavoro che attragga la curiosità, direi che sono in grado di farlo", conclude.

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Pubblicato il 5 Maggio 2026