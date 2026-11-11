Lavoro, Tajani: “Formazione, innovazione e ricerca sono le chiavi per crescere”

(Adnkronos) – “Un Paese che vuole crescere deve puntare su formazione, innovazione e ricerca. Sono tre parole collegate tra loro e gli enti di formazione hanno un ruolo fondamentale”. Lo ha dichiarato Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, intervenendo all’evento ‘La formazione continua nell’era dell’intelligenza artificiale’, organizzato a Roma per il ventennale di FonArCom, il fondo interprofessionale promosso da Cifa Italia e Confsal.

“La formazione oggi non può non essere legata all’intelligenza artificiale. Condivido quanto affermato da Papa Leone: non dobbiamo essere guidati dall’intelligenza artificiale, ma dobbiamo guidarla. Per farlo bisogna conoscerla e sviluppare nuove professionalità in grado di utilizzarla per la crescita e lo sviluppo del sistema imprenditoriale, puntando su personale di alta qualità”, ha aggiunto Tajani. “L’Italia è la seconda potenza industriale europea e la quarta potenza commerciale mondiale: anche la formazione deve guardare oltre i confini e contribuire a preparare una nuova classe di lavoratori capace di orientarsi all’export”.

Il ministro ha sottolineato anche le opportunità di internazionalizzazione del sistema formativo italiano: “Esportare significa anche portare nel mondo il nostro saper fare nella formazione, essere presenti in Africa e in altre aree per favorire la crescita e mettere le conoscenze di chi ne ha di più a disposizione di chi ne ha di meno”.

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Pubblicato il 11 Novembre 2026