Lavoro: Stoppani (Fipe-Confcom), ‘Perso il 16% dei bar in 5-6 anni, servono qualità e politiche

“Il settore dei bar ha perso il 16% dei punti di consumo in 5-6 anni. Per invertire la tendenza occorre puntare sulla qualità del prodotto, dell’offerta e del servizio, valorizzando anche il ruolo sociale del bar.” Lo ha dichiarato Lino Enrico Stoppani, presidente di Fipe-Confcom, intervenendo al 1° Forum del Bar Italiano, promosso dalla Federazione al Palazzo delle Esposizioni di Roma.



Pubblicato il 18 Novembre 2026