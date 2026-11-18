“Innovare e differenziarsi è fondamentale, ma senza tradire i valori e l’identità di ogni attività. Per affrontare i cambiamenti dei consumi e del lavoro servono competenze, ascolto di clienti e collaboratori e capacità di adattamento”. Ha detto Betty Staccoli, di Staccoli Caffè a Cattolica, intervenuta al 1° Forum del Bar Italiano, presso il Palazzo delle Esposizioni a Roma.



Pubblicato il 18 Novembre 2026