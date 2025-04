Lavoro, Meloni annuncia: “Altri 650 milioni per sicurezza”. L’8 maggio incontro con sindacati

(Adnkronos) – Nuove risorse per la sicurezza sul lavoro. Lo annuncia, a poche ore dall'1 maggio 2025, in un videomessaggio la premier Giorgia Meloni. "Oggi dedichiamo la festa dei lavoratori" al tema della sicurezza sul lavoro "e ci impegniamo a fare ancora di più. Abbiamo reperito insieme all'Inail altri 650 milioni di euro per mettere in campo nuove misure concrete, che insieme ai 600 milioni già disponibili dei bandi Inail destinati a cofinanziare gli investimenti delle imprese in questi ambiti portano a oltre 1 miliardo e 200 milioni le risorse disponibili per migliorare la sicurezza sui posti di lavoro", afferma. "Vogliamo potenziare il sistema di incentivi e disincentivi per le imprese in base alla loro condotta in materia di sicurezza, con particolare attenzione al mondo agricolo", aggiunge la premier sottolineando: "Il nostro auspicio in questo primo maggio" è quello "che si possa dar vita a un'alleanza tra istituzioni, sindacati, associazioni datoriali per mettere la sicurezza sul lavoro in cima alle priorità dell'Italia". "Vogliamo condividere" le misure a sostegno della sicurezza sul lavoro "con le parti sociali", dice ancora la premier, "per raccogliere anche i loro suggerimenti e rafforzare le misure che abbiamo previsto". Il prossimo 8 maggio il governo si confronterà quindi con le sigle sindacali sul tema della sicurezza dei lavoratori, ha comunicato dal canto suo il ministro per gli Affari europei, Tommaso Foti, al termine del Cdm. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 30 Aprile 2025