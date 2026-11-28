“Dobbiamo comprendere quanto queste macro transizioni che stiamo attraversando riguardino anche l’occupazione. Oggi l’Italia è un paese che ha bisogno di una forte spinta innovativa. Dobbiamo investire anche nella formazione che è l’elemento più abilitante in questa fase storica per aumentare le occasioni di sviluppo economico”. Così Francesco Macrì, presidente di Leonardo, a margine della presentazione della Blue Med Academy Network a Civitavecchia.



Pubblicato il 28 Novembre 2026