Attualità

Lavoro, Landini: “Importante proposta unitaria Cgil, Cisl e Uil su contratti e rappresentanza”

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – "Per la prima volta dopo molti anni è stata raggiunta un'importante proposta unitaria di Cgil, Cisl e Uil su temi così importanti come la struttura contrattuale e la rappresentanza". Lo afferma, in una nota, il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini che aggiunge: "è necessario un accordo con tutte le parti datoriali per riaffermare il ruolo delle parti sociali e sottrarre le materie della contrattazione a interventi legislativi impropri e non utili". "È la prima volta – prosegue il leader della Confederazione – che ci si pone l’obiettivo di riunificare il modello contrattuale di tutti i settori privati, dall’industria al terziario. Si punta a rafforzare il ruolo del contratto nazionale, a partire dalla difesa e dalla crescita dei salari, e ad estendere la contrattazione decentrata". Per Landini è "fondamentale procedere, in tutti i settori, alla misurazione della rappresentanza attraverso il mix tra iscritti e voti, al fine di conferire efficacia generale ai contratti. Un diritto che viene così pienamente restituito alla volontà delle lavoratrici e dei lavoratori. È inoltre importante, in una fase di così profonda trasformazione tecnologica, riconoscere la centralità della formazione come diritto universale, nonché della salute e della sicurezza, a partire dall’estensione della presenza dei rappresentanti nei luoghi di lavoro".  "Inoltre – aggiunge il segretario generale – occorre favorire la partecipazione alle scelte dell’impresa, fondata su pratiche negoziali di codeterminazione che mettano al centro la persona e la qualità del lavoro, nei processi di cambiamento organizzativo e gestionale delle imprese. Ora – conclude Landini – ci aspettiamo che le associazioni datoriali sappiano cogliere e condividere la necessità e l’urgenza di avviare il negoziato". 
—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 17 Giugno 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Giordania, esordio storico ai Mondiali… in un anfiteatro romano

25 minuti fa

Il regista di ‘Notte prima degli esami 3.0’ agli studenti: ”Passate la serata con gli amici, ricorderete per sempre questo momento”

28 minuti fa

Caso Garlasco, overdose di farmaci per la madre di Andrea Sempio

32 minuti fa

“Via la bandiera di Israele e non quella della Palestina”, tensione ai Mondiali

45 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio