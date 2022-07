Lavoro: irregolare l’83% delle aziende, 5mila finti assunti

Nei primi sei mesi del 2022 l’83,5% delle 328 aziende oggetto di accertamento della vigilanza ispettiva dell’Inps in Puglia è risultato irregolare (274). Le verifiche hanno fatto emergere evasione ed elusione di contributi e sanzioni per oltre 14 milioni di euro. Sono alcuni dei dati allarmanti sulla base dei quali la direzione regionale dell’Inps ha deciso di sottoscrivere un accordo con la Procura generale di Bari, per rendere più diretto e veloce lo scambio di informazioni sulle irregolarità e quindi più efficace la lotta a lavoro nero, caporalato, attività di aziende fittizie. Gli accertamenti ispettivi sono stati rivolti infatti anche al contrasto del fenomeno dei falsi rapporti di lavoro, costituiti solo formalmente per far percepire indebitamente prestazioni a sostegno del reddito. Su questo fronte le verifiche del primo semestre dell’anno hanno portato all’annullamento di 5.391 rapporti di lavoro fittizi, di cui 4.673 nel settore agricolo e 718 nei settori industria e terziario. Prevenire le frodi in materia di contributi previdenziali e le truffe sulla indebita percezione di misure di sostegno al reddito, soprattutto nel settore agricolo, ma anche rendere più efficace la lotta alle infiltrazioni criminali in agricoltura, al caporalato e al lavoro nero, sono gli obiettivi dell’accordo di collaborazione sottoscritto dalla direzione regionale Inps in Puglia con la Procura generale presso la Corte di Appello di Bari. Con l’intesa, che ha una durata di 3 anni, si istituisce un canale informativo diretto tra le Procure di Bari, Trani e Foggia e le relative direzioni provinciali Inps ed ä prevista la possibilità di realizzare un coordinamento infra circondariale tra Procure e Inps, anche con l’eventuale coinvolgimento di altri soggetti istituzionali come l’Agenzia delle Entrate, la Guardia di Finanza e altre forze di polizia. L’ambito di azione sarà favorire una più adeguata condivisione delle informazioni disponibili per l’individuazione di fenomeni criminosi collegati all’evasione ed elusione contributiva, dando ai funzionari di vigilanza strumenti più efficaci di controllo e supporto operativo agli ispettori nella fase di accertamento degli eventuali illeciti. “Questa forma di collaborazione tra istituzioni – spiega l’Inps in una nota – rappresenta un passo importante per favorire la tutela della legalità in materia previdenziale, in un territorio in cui spesso vengono rilevate attività illecite da parte di alcune aziende, soprattutto nel settore agricolo”.

