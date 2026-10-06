Lavoro, Injob annuncia 50 nuove assunzioni per sostenere il piano di espansione nazionale

(Adnkronos) – InJob, recruitment company veronese, parte di W Group, ha avviato un piano di assunzioni per inserire oltre cinquanta nuove figure professionali nei prossimi 12 mesi e sostenere così il percorso di crescita che punta a raddoppiare il fatturato e l’organico, portando la rete a 70 uffici, e superare i 300 dipendenti, raggiungendo i 200 milioni di giro d’affari entro il 2030. Un incremento di organico importante per l’azienda che conta oggi più di 200 dipendenti in oltre 30 uffici dislocati in 6 regioni italiane. Le selezioni si concentrano sulla ricerca di quattro differenti profili: responsabile di filiale, responsabile commerciale, responsabile di selezione e consulente di ricerca e selezione. La nuova campagna nazionale di talent attraction ed employer branding vuole quindi rafforzare in particolare i team Hr e Sales che avranno un ruolo fondamentale nel favorire l’interrelazione tra chi offre e chi cerca lavoro, supportando concretamente aziende, lavoratori e candidati nel raggiungimento di obiettivi di business, professionali e personali, oltre che accompagnare l’apertura di nuovi mercati e il rafforzamento in Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna. “Injob intende spingere sull’acceleratore puntando a forti investimenti per la crescita della propria rete e delle proprie risorse. Abbiamo un piano di sviluppo importante che ci permetterà in 4 anni di raddoppiare il fatturato e le sedi sul territorio. Le prime 50 risorse, che potrebbero essere anche di più, saranno inserite nei prossimi 12 mesi e daranno una prima spinta propulsiva al piano di sviluppo”, ha commentato Enrica Ronchi, Ceo di inJob. “In questi 25 anni siamo cresciuti, arrivando a superare le 200 risorse interne. Ora abbiamo l’ambizioso obiettivo di guardare a nuovi mercati, tra cui Friuli Venezia Giulia, Toscana, Lazio, Piemonte e Marche. Intendiamo rafforzare il ruolo di inJob come partner delle aziende nella ricerca, selezione e gestione dei talent, senza mai perdere la vocazione territoriale che rappresenta il successo del nostro modello,ha concluso Ronchi. Ecco i profili ricercati nel dettaglio: – Branch Manager (responsabile di filiale) che unisce competenze commerciali, gestionali e Hr, gestirà i team esistenti e le nuove sedi in apertura con il compito di far crescere il business sul territorio, garantendo al tempo stesso un servizio di qualità a clienti e candidati; – Senior Sales Account e Sales Account (responsabile commerciale), avrà la responsabilità sull'attività di sviluppo commerciale sul territorio di competenza, oltre a far crescere il business già esistente; – Recruiting Specialist e Hr Consultant (responsabile di selezione) avrà il compito di assicurarsi di rispondere alle esigenze espresse dai clienti, in termini di copertura degli ordini, erogazione del servizio e di raccolta proattiva ed anticipazione di eventuali nuove opportunità; – Permanent Consultant (consulente di ricerca e selezione), avrà il ruolo di collaborare con le filiali presenti nell’area territoriale assegnata in particolare sugli aspetti relativi alla Ricerca e Selezione per il target di candidati di competenza. I lavoratori individuati saranno inseriti direttamente nell’azienda partner. La ricerca è rivolta sia a profili junior da far crescere grazie a percorsi formativi dedicati e a risorse più senior che abbiano già maturato alcuni anni di esperienza nel settore delle risorse umane. La distribuzione territoriale delle nuove risorse accompagnerà così il percorso di sviluppo della rete di InJob, con l’obiettivo di rafforzare i team locali e sostenere l’apertura di nuove sedi e l’ingresso in nuovi mercati. Per maggiori informazioni sulla campagna e per candidarsi è possibile consultare il sito https://injob.com/lavora-con-noi o inviare il proprio cv a talentacquisition@injob.com.

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Pubblicato il 6 Ottobre 2026