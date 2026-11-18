Attualità
Lavoro: Illy (illycaffè), ‘Più qualità per invertire la crisi e rilanciare l’esperienza del bar
“L’esperienza del caffè al bar è un patrimonio identitario del nostro Paese che non possiamo dare per scontato. Dobbiamo spostare l’attenzione del bar italiano dal prezzo al valore. Serve maggior qualità per invertire la crisi.” Queste le parole di Andrea Illy, presidente illycaffè e consigliere Fipe intervenuto al 1° Forum del Bar Italiano, promosso da Fipe-Confcom a Roma.
Pubblicato il 18 Novembre 2026