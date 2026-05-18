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Lavoro: Ferraro (WinTime), ‘formazione e investimenti per ridurre mismatch domanda-offerta’

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(Adnkronos) – "Oggi il mismatch tra domanda e offerta di lavoro è sempre più importante. Con la nuova rivoluzione industriale dell'Ai si sta notando sempre più quello che è un gap tra la domanda e l'offerta di lavoro. Per ridurre questo gap va fatta tanta formazione, investimenti sia nella fase scolastica e universitaria ma anche dopo in azienda durante l'attività lavorativa, con attivitòò di reskilling e upskilling". Così, con Adnkronos, Davide Ferraro, amministratore delegato di WinTime, a margine del suo intervento a Capri Talks, il format ideato da Spin Factor nell'isola campana.  Secondo Ferraro i giovani "rappresentano la risorsa strategica dell'economia, e quindi anche del nostro Paese, è necessario avvicinarli sempre più al mondo del lavoro perchè stiamo assistendo sempre più a un allontamento da esso. Oggi i giovani vogliono essere degli attori principali e non solo delle comparse delle attività sociali", ha concluso.  
—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 18 Maggio 2026

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