Lavoro

Lavoro, Fatovic (FonArCom): “Serve un impegno comune per accompagnare le trasformazioni”

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – “Il futuro richiede un impegno comune del Fondo, delle parti sociali e delle realtà formative. Serve un piano capace di accompagnare le trasformazioni economiche, culturali e tecnologiche, tutelando la dignità della formazione, delle persone e dei luoghi, attraverso norme, strutture e strumenti adeguati”. Lo ha dichiarato Emilio Fatovic, fondatore di FonARCom, in occasione della celebrazione del ventennale del Fondo interprofessionale promosso da Cifa Italia e Confsal, a Villa Miani, a Roma. “I valori costituzionali del lavoro, della pari dignità, delle pari opportunità e del merito devono orientare questo impegno. Vogliamo coniugare eccellenza e inclusione, rispondendo ai bisogni sociali in una società sempre più segnata dall’individualismo”, ha aggiunto Fatovic. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 11 Novembre 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Consorzio di tutela mozzarella di bufala campana Dop, eletto nuovo cda

28 minuti fa

De Felice (Protom): “L’ostacolo all’AI non è la tecnologia, sono le persone che non la sanno governare”

36 minuti fa

Pari opportunità, Women on board riparte da Bruxelles

3 ore fa

Single day, oggi la ricorrenza ‘solitaria’ che arriva dalla Cina

5 ore fa
Pulsante per tornare all'inizio