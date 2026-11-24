I quarant’anni di Manta Group, azienda attiva nell’aerospazio, nell’automotive e nei veicoli industriali, hanno offerto l’occasione per discutere di investimenti e occupazione nella sala consiliare di Palazzo di Città. All’incontro “Foggia promuove la Capitanata”, l’assessore comunale alle Politiche del lavoro Giulio De Santis ha tracciato un bilancio della situazione produttiva e ha indicato un orizzonte di cinque anni per un progetto condiviso, a partire da quattro tavoli operativi. Il primo sarebbe dedicato all’industria, alla manifattura e all’attrazione degli investimenti, il secondo all’agricoltura e alla trasformazione agroalimentare, il terzo alla logistica e alle infrastrutture, compreso l’ampliamento delle aree industriali, e il quarto all’energia e all’innovazione, con particolare attenzione ai costi energetici delle imprese. “Con il lavoro e la formazione al centro di tutti e quattro”, ha precisato l’assessore, ricordando i sacrifici, gli investimenti e la fiducia nel territorio che hanno accompagnato la storia dell’azienda. “Il modo migliore per riconoscere l’esperienza di Manta Group è lavorare affinché altre imprese possano nascere, crescere e investire in Capitanata. Abbiamo una grande agricoltura, imprese capaci, una straordinaria produzione energetica, competenze e infrastrutture: dobbiamo mettere insieme queste risorse e costruire un progetto di sviluppo per i prossimi cinque anni”.

A partire dalla formazione, la sindaca Maria Aida Episcopo si è rivolta in particolare al mondo della scuola, dove, ha ricordato, si trasmettono i valori dell’etica del lavoro insieme alle competenze e alla cultura professionale che accompagneranno i ragazzi nelle loro scelte. Dai laboratori all’alternanza scuola-lavoro, fino agli attuali strumenti di formazione e orientamento, la sindaca ha ricondotto le diverse esperienze alla necessità di “costruire un collegamento concreto tra istruzione e mondo del lavoro”. Per molti studenti quel percorso prosegue all’università, che, secondo Episcopo, deve poter dialogare più strettamente con il sistema produttivo, mettendo in relazione ricerca, innovazione, formazione e inclusione. Il confronto tra istituti scolastici, ateneo, aziende e associazioni di categoria può servire a costruire percorsi qualificati, aperti anche a esperienze internazionali e accessibili agli studenti con fragilità, perché possano partecipare e mettere a frutto le proprie capacità. Dopo aver ringraziato la Camera di commercio, le associazioni industriali e gli altri soggetti già impegnati in questo lavoro, la sindaca ha indicato nel dialogo tra la stessa Camera di commercio, l’università e le imprese una base su cui costruire nuovi progetti. Ha quindi richiamato l’ampliamento della zona Asi, su cui il Comune lavora da oltre due anni con la Regione e il Consorzio, spiegando che l’intervento potrebbe favorire l’arrivo di investitori, l’insediamento di attività produttive e una maggiore circolazione di risorse nell’economia locale. “Più opportunità per le imprese significano più occupazione, maggiore stabilità e nuove prospettive per le famiglie”, ha concluso.

In apertura la presidente del Consiglio comunale Lia Azzarone aveva richiamato “le capacità, le competenze e il valore delle imprese che operano nella nostra terra”, sottolineando la necessità di sostenere lo spirito imprenditoriale della provincia. Su questo è intervenuto anche il presidente della Camera di commercio Giuseppe Di Carlo, che ha invitato a superare un racconto della Capitanata concentrato sulle difficoltà e a dare più spazio alle risorse e alle potenzialità del territorio. Al confronto hanno partecipato l’assessore regionale allo Sviluppo economico Eugenio Di Sciascio, in videocollegamento, il rettore dell’Università di Foggia Lorenzo Lo Muzio, il direttore di Confindustria Foggia Enrico Barbone e il presidente del Consorzio Asi Agostino De Paolis, insieme a Pierpaolo Caliandro, responsabile del servizio Stakeholder Benefit e sostenibilità di Puglia Sviluppo, e a Michele Frisoli, amministratore delegato di Manta Group. Al termine degli interventi sono stati consegnati una targa per l’attività svolta dall’azienda sul territorio e attestati a cinque lavoratori.



Pubblicato il 24 Novembre 2026