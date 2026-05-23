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Lavoro, De Luca: “Festival 2027 a fine aprile in coincidenza del 1° maggio alla Nuvola di Roma”
(Adnkronos) – "A fine aprile, in coincidenza del 1° maggio, il prossimo anno si terrà il Festival del lavoro, sempre alla Nuvola di Roma". Lo ha annunciato il presidente del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, Rosario De Luca, concludendo il Festival del lavoro, la manifestazione dei consulenti del lavoro in corso alla Nuvola all'Eur a Roma.
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Pubblicato il 23 Maggio 2026