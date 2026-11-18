Attualità
Lavoro: Baglio (Roma Capitale), ‘Quando chiude un bar si perde un presidio di socialità e sicurezza’
“Quando chiude un bar, il quartiere perde un presidio di socialità e sicurezza, un punto di riferimento per i cittadini. Le amministrazioni devono investire per sostenere queste attività e mantenerle aperte”. Così Valeria Baglio, assessora alle Attività produttive del Comune di Roma, al 1° Forum del Bar Italiano organizzato da Fipe presso il Palazzo delle Esposizioni di Roma.
Pubblicato il 18 Novembre 2026