Attualità
Lavoro, Angelilli (Regione Lazio): “”Mettere i ragazzi in connessione con le opportunità””
“Bisogna mettere a sistema tutta la catena: dalle grandi imprese, alle pmi, alle start-up, in collegamento con scuole e università. Non basta più solo l’orientamento, dobbiamo mettere i ragazzi in connessione con le opportunità che offre il mondo del lavoro”. Così Roberta Angelilli, vicepresidente della Regione Lazio, a margine della presentazione della Blue Med Academy Network a Civitavecchia.
Pubblicato il 28 Novembre 2026