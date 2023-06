Lavoro, AAA al Nord cercasi idraulici, elettricisti e magazzinieri per sostituzioni estive

(Adnkronos) – Cercasi idraulici, elettricisti e magazzinieri per sostituzioni estive, per lo più in Lombardia, Veneto e Piemonte. Ai candidati è richiesta la disponibilità a lavorare su turni e anche nei giorni festivi. È quanto emerge dal nuovo Osservatorio di Risorse, l’agenzia per il lavoro che ha lanciato, tramite le sue filiali presenti in tutto il Nord Italia, una ricerca sul mercato del lavoro estivo. Difficili da reperire, in questo momento, anche i profili medi e alti come payroll specialist, impiegati commerciali, innovation manager, Esg analyst, fund & asset manager real estate, ingegneri ambientali, chimici e dei materiali, analisti finanziari e financial controller. Negli ambiti It e digitale risultano difficilmente reperibili cloud engineer, programmatori Plc e full-stack developer Java. Come indicato da Assolavoro, l’Associazione nazionale di categoria delle agenzie per il lavoro a cui aderisce Risorse, il 50% delle 160mila assunzioni attese avverranno nel Nord Italia (25,9% ad Ovest, 24,3% a Est), il 30% nel Sud e nelle Isole, e il 19,8% nel Centro Italia. Le competenze tecniche variano a seconda del lavoro ma, in linea generale, ai candidati che desiderano lavorare nel periodo estivo e a contatto con clienti provenienti anche dall’estero, sono richieste la conoscenza delle lingue straniere come l’inglese e la disponibilità a lavorare con una certa flessibilità. "Dobbiamo pensare – spiega Marco Pagano, Ceo di Risorse (agenzia per il lavoro che opera nel settore della ricerca, selezione e somministrazione di personale) e promotore dell’Osservatorio Risorse – che il lavoro estivo, anche se di breve durata, costituisce un’opportunità per acquisire nuove competenze, allargare il proprio network così da aumentare le possibilità di ottenere un’opportunità più stabile e di più lunga durata alla fine della stagione estiva. Va infatti evidenziato che la domanda di lavoro stabile in settori come, per esempio, l’hotellerie-restaurant-café (Ho.Re.Ca.) resta sempre alta". "La raccomandazione che mi sento di dare alle aziende – sottolinea – è quella di offrire forme di lavoro tutelate, come ad esempio il lavoro tramite agenzia: questo garantirà che l’offerta risulti più allettante. Il lavoratore, dal canto suo, si sentirà tranquillo che, per tutta la durata del contratto, gli vengano garantite le tutele previste per legge. Il mercato del lavoro è in grande fermento e questa tendenza si confermerà anche nel prossimo futuro". "In questi primi sei mesi del 2023, in particolare, abbiamo registrato un aumento del 30% delle opportunità legate al permanent staffing rispetto al primo semestre del 2022. Tramite le agenzie per il lavoro (Apl) le aziende ricercano personale da assumere alle proprie dipendenze: si tratta di opportunità interessanti, sia dal punto di vista contrattuale sia dal punto di vista retributivo che non andrebbero sottovalutate", assicura. Ed ecco, nello specifico, le richieste che emergono nel Nord Italia dall’Osservatorio Risorse. In Lombardia si cercano: qualifiche generaliste: camerieri, addetti al confezionamento (settore meccanico), carpentieri saldatori, tornitori e magazzinieri; qualifiche specializzate: cuochi, impiegati contabili e amministrativi, idraulici, elettricisti, manutentori elettro-meccanici e tecnici disegnatori; qualifiche altamente specializzate: head of Esg, Esg & sustainability specialist, metaverse product manager, metaverse architect, cloud engineer, software developer e ingegneri meccanici. In Veneto si cercano: qualifiche generaliste: assistenti bagnanti, camerieri, conduttori macchine a controllo numerico computerizzato (cnc) e addetti alla produzione e al confezionamento alimentare; qualifiche specializzate: specialisti della salute e della sicurezza, cuochi, receptionist, impiegati contabili, tecnici elettricisti cablatori, tecnici progettisti e disegnatori; qualifiche altamente specializzate: ingegneri negli ambiti informatico, ambientale, meccanico ed elettromeccanico, project manager ed esperti delle compliance administrative. In Piemonte si cercano: qualifiche generaliste: conduttori macchine a controllo numerico computerizzato (cnc), magazzinieri e addetti al confezionamento alimentare; qualifiche specializzate: cuochi, impiegati contabili, elettricisti, manutentori elettro-meccanici e tecnici progettisti; qualifiche altamente specializzate: software developer e ingegneri meccanici. In Emilia-Romagna si cercano: qualifiche generaliste: conduttori macchine a controllo numerico computerizzato (cnc), magazzinieri e addetti al confezionamento alimentare; qualifiche specializzate: impiegati contabili, giardinieri, idraulici, tecnici elettricisti cablatori e tecnici disegnatori; qualifiche altamente specializzate: software engineer e project manager. In Toscana si cercano: qualifiche generaliste: conduttori macchine a controllo numerico computerizzato (cnc), carpentieri saldatori e addetti alla produzione e al confezionamento (nel settore chimico e della gomma-plastica); qualifiche specializzate: specialisti del controllo di qualità e sistemisti help desk; qualifiche altamente specializzate: software developer.



Pubblicato il 25 Giugno 2023