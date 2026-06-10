Lavori sulla linea ferroviari: collegamenti con Roma in treno e in bus fino al 30/6

A partire da oggi e fino al 30 giugno,”Rete ferroviaria italiana sta eseguendo importanti interventi di potenziamento infrastrutturale propedeutici all’attivazione

del doppio binario della nuova tratta Napoli-Cancello che si estendera’ per oltre 15 chilometri e consentira’ l’interscambio nella nuova stazione Alta velocita’ di Napoli Afragola tra il traffico AV/AC della Roma-Napoli e il traffico locale della

linea Cassino-Napoli”. Lo si legge in una nota. Le attivita’ di cantiere vedono impegnate mediamente 400 persone, tra operai e tecnici specializzati di Rfi, Fs Engineering e delle ditte appaltatrici, per un impegno economico complessivo di circa 1,1 miliardi di euro. Con l’attivazione della nuova tratta Napoli-Cancello “saliranno a 55 i chilometri di nuova linea AV/AC gia’ operativi sulla Bari-Napoli consentendo cosi’ l’incremento della capacita’ della linea, la riduzione dei tempi

di percorrenza, il miglioramento della regolarita’ della circolazione e una maggiore accessibilita’ dei territori serviti dalla nuova infrastruttura”. Durante lo svolgimento dei lavori, i collegamenti Roma-Bari-Taranto, Napoli-Bari e Roma-Lecce non saranno interrotti ma garantiti da una combinazione di treni

Frecce, Intercity, Intercity Notte e bus. A partire dal 1 luglio poi l’offerta ferroviaria riprendera’ a pieno regime con la partenza del primo Frecciarossa diretto Lecce-Bari-Napoli Centrale che colleghera’ Puglia e Campania unendo il Salento a

Napoli senza cambi. “Il nuovo treno – si legge ancora – consentira’ di raggiungere Napoli da Bari in circa tre ore e mezza e da Lecce in circa cinque ore, grazie anche

all’attivazione della nuova tratta Napoli-Cancello. Una soluzione che ridurra’ i tempi di viaggio e rendera’ piu’ diretti i collegamenti tra il Sud e il nodo di Napoli, hub

strategico per la mobilita’ nazionale”.



Pubblicato il 10 Giugno 2026