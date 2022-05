Lavori pubblici: prezziario regionale fermo al 2019

Appalti, bandi di gara e licitazioni pubbliche sempre più nel mirino della magistratura, a caccia di costruttori, imprenditori e soprattutto funzionari e dirigenti della pubblica amministrazione infedeli che manipolano, appunto, gare di appalto talvolta con importi milionari, a spese dell’Erario pubblico. Ma a rendere la vita veramente difficile a imprese e costruttori sono i ritardi accumulati dall’ente che dovrebbe aggiornare i prezzi dei materiali per la compilazione dei progetti da mandare in gara. Ad alzare daccapo la voce le associazioni maggiormente rappresentative dei costruttori in Puglia, che tornano a denunciare il mancato aggiornamento del prezziario regionale pugliese (unico in Italia fermo al 2019) per i bandi pubblici, nonostante le ripetute rassicurazioni ricevute sin da ottobre scorso dall’assessorato regionale di riferimento. In particolare, il presidente dell’associazione nazionale costruttori (Ance/Puglia) Nicola Bonerba ci ha tenuto a ricordare che “siamo all’inizio di maggio del 2022 e la Puglia è l’unica regione italiana il cui prezzario per i bandi pubblici è fermo al 2019. Un listino obsoleto che non tiene conto del rincaro dei prezzi delle materie prime, cresciuti in maniera esponenziale da inizio anno, e dei costi di produzione aumentati a causa del caro energia. Una situazione drammatica e insostenibile per l’intero comparto la cui prima conseguenza è il crescente numero di gare per opere pubbliche che nell’ultimo periodo stanno andando deserte”. E non basta. Per Bonerba, nonostante le ripetute rassicurazioni ricevute dall’assessore regionale pugliese ai Lavori Pubblici Piemontese sin dallo scorso ottobre in occasione del Saie sull’imminente revisione dei listini, di fatto non è accaduto nulla. “Amareggia la pessima gestione di questa vicenda, in antitesi con le brillanti azioni dell’ente regionale in tanti campi ma che, in questo caso, indossa la maglia nera a livello nazionale”, la conclusione del rappresentante degli imprenditori edili pugliesi. “È desolante constatare che, per legge, l’aggiornamento dei listini per il 2022 dovrebbe avvenire entro giugno – ricorda Bonerba – e che quello che stiamo attendendo da tempo è, invece, la revisione relativa ai prezzi del 2021; revisione che, ovviamente, non terrà conto dell’ulteriore rialzo dei prezzi vissuto nei primi mesi dell’anno, acuitosi con lo scoppio della guerra”. Insomma, il prezziario regionale va aggiornato ad horas, senza altri indugi, in caso contrario il comparto pugliese delle costruzioni rischia il tracollo con, paradossalmente, una montagna di risorse messe a disposizione dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilenza (PNRR) per le opere pubbliche in Puglia che non potranno essere spese per l’antieconomicità dei bandi. Insomma, stante l’immobilismo dell’ente regionale pugliese di fronte a quest’ennesima levata di scudi di chi opera a stretto contatto con la pubblica amministrazione per la costruzione delle opere pubbliche, all’orizzonte potrebbe profilarsi all’annullamento di parecchie gare d’appalto con i prezzi progettuali oramai fuori mercato, dopo tre anni di aumenti notevoli sul mercato dell’edilizia. L’aumento dei costi dei materiali da costruzione che ha completamente eroso l’utile posto a base di gara rendendo così incongrue e prive di effettività molte offerte già pervenute alla Regione, come ad altri enti pubblici, sta rendendo invivibile questo importante segmento dell’economia. Nelle prossime settimane, anche secondo l’evoluzione del mercato, potrebbero essere riprogrammati diversi bandi di gara già pubblicati o in via di pubblicazione, magari coi prezzi aggiornati. Non è possibile per i concorrenti presentare offerte sulla base dei prezzi di tre anni fa, tenendo presente che proprio tra 2020 e 2021 s’è affacciato sul mercato l’eccezionale aumento dei materiali da costruzione e in particolare dell’acciaio; un incremento frutto della forte e improvvisa crescita della domanda che ha seguito il crollo delle attività nel corso del 2020 a causa della pandemia e delle difficoltà logistiche di numerose imprese, non solo in Puglia. A tutto ciò già difficoltoso si sono aggiunti il caro energia e la grave crisi per la guerra in Ucraina, che in pratica sta comportando difficoltà di reperimento dei materiali coi fermi di produzione in capo a diverse aziende. Da qui, l’importanza dell’istanza rivolta all’ente regionale per non vedere annullate diverse licitazioni in corso o da avviare, con tutti i rischi annessi e connessi agli aumenti incontrollati dei tempi di esecuzione dei lavori pubblici.

Francesco De Martino

