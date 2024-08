Lavoratori stagionali a Cerignola, don Pasquale: “Noi soli a gestire l’emergenza”

A Borgo Tre Titoli, nei pressi di Cerignola, i lavoratori stagionali sono 500-600 durante l’anno, verso l’estate, fra campagna dei pomodori, uva e fino a novembre, almeno, per quella delle olive, arrivano anche a 3-4mila. È solo uno dei ghetti più conosciuti in zona. Ne esistono tanti altri da cui la manodopera utile per l’agricoltura si riversa in città. La Caritas si sente completamente sola a gestire il flusso, nel senso di dare accoglienza e assistenza a lavoratori nord-africani che si aggiungono a quelli del Niger, del Ghana, della Nigeria, i più stanziali.

L’appello di don Pasquale Cotugno, responsabile della Caritas diocesana di Cerignola e Ascoli Satriano, è forte. Chiede supporto al Comune, alla Prefettura, alla Regione. “Vivono in case diroccate, alcuni dormono sotto gli alberi, cucinano in fornellini e tenda con i rischi connessi. Non sono rari gli episodi di documenti che si rubano l’uno con l’altro. Le risse sono all’ordine del giorno, spesso intervengono i Carabinieri, i Vigili urbani, la Polizia a sedare la conflittualità. Così non si può andare più avanti”.

La Caritas, in cui don Pasquale riveste anche un ruolo regionale, non ce la fa a gestire tutti, eppure se gli stagionali arrivano vuol dire che ce n’è bisogno. Alla “Casa della Carità”, nei pressi del piano delle fosse e della chiesa di San Domenico, una fila di stranieri aspetta pasti, abiti, assistenza. La mensa nemmeno riesce a contenerli tutti, il pranzo spesso lo consumano all’esterno, dove sostano, bivaccano, espletano i loro bisogni. Diverse sono state le lamentele dei residenti di fronte all’onda incontrollata di lavoratori. Ogni anno è così ma, secondo qualche abitante della zona, in questa stagione è più evidente. Arrivano dal napoletano, dalla Calabria per lavorare in Puglia, girano spesso in bici, in motorino, alla fine di novembre vanno via.

L’agro di Cerignola è sterminato, l’agricoltura rappresenta la “dorsale economica” del territorio, la destagionalizzazione degli ortaggi e le svariate campagne di raccolta danno la costante di attività e manodopera relativa. È la cronaca di un arrivo annunciato: “Ma nessuno si interessa, una cosa che non ha una giustificazione. La situazione è complicata e non gestita bene. C’è un sistema di illegalità diffuso nel nostro territorio dove non ci sono controlli e i ragazzi vengono totalmente sfruttati. È necessario anche infoltire il numero di volontari, persone che ci aiutino a gestire i ragazzi”.

Ogni anno, con largo anticipo, invia sempre la stessa lettera al Comune, alla Prefettura, alla Regione. “Con il nuovo assessore Viviana Matrangola mi sono sentito ultimamente. Mi ha detto che per l’anno prossimo si potrà fare un lavoro più sistematico. Ma la Prefettura è sorda, non ascolta noi e nemmeno il Comune, che a sua volta si rivolge alla Prefettura, è un circolo da cui non si esce. Ho chiesto dei bagni chimici al Comune, di intensificare la pulizia, ma non si vede nulla”.

L’appello più forte è per la Prefettura: “Potrebbe organizzare dei tavoli tecnici come fanno in altre parti, con la Caritas, ls Protezione Civile, la Croce Rossa, gli Scout, l’Agesci, dipende, ogni territorio ha poi la sua fisionomia. A questo tavolo far intervenire anche i proprietari dei terreni dove questa gente lavora, i sindacati, le associazioni di categoria”.

In Prefettura ci sono stati per la conoscenza del commissario governativo che gestirà i fondi Pnrr per l’eliminazione dei ghetti. “Ho fatto presente il 2 luglio scorso, in quella sede, che non tutte le Caritas sono state coinvolte in questo progetto. Una cosa assurda per noi che viviamo con gli stranieri ogni giorno. Visto che non siamo stati convocati prima di quella data, ho parlato degli insediamenti ‘informali’, non c’è solo l’ex pista o il ghetto di Rignano”. Nel piano Pnrr, per Borgo Tre Titoli, essenzialmente, sono previsti circa 9 milioni di euro. “Noi forniamo assistenza medica, giuridica, facciamo quello che possiamo. La mia provocazione è stata chiara: cosa fare? Una colletta per il prossimo morto che ci sarà, l’unico momento in cui si accendono i riflettori su questa questione”. Sul Pnrr aggiunge: “Bisogna anche capire dove li faranno questi insediamenti, speriamo che non diventino delle ‘cattedrali nel deserto’ senza rete di accoglienza intorno”.

Paola Lucino



Pubblicato il 30 Agosto 2024