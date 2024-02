Lavinia travolta e uccisa da statua a Monaco, archiviata indagine tedesca

(Adnkronos) – E' stata archiviata dalla magistratura tedesca l'indagine relativa alla morte di Lavinia, la bambina napoletana di sette anni deceduta il 26 agosto 2022 a Monaco di Baviera, dopo essere stata travolta da una statua di marmo nel salone centrale dell'albergo nel quale si trovava in vacanza insieme ai genitori. In Procura a Roma è invece ancora aperto il procedimento avviato dai magistrati capitolini dopo il decesso. A piazzale Clodio è stato depositato l'atto di archiviazione dei magistrati tedeschi. I pm di Roma in particolare dovranno affrontare fra l'altro la questione della giurisdizione. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 28 Febbraio 2024