Attualità

Lavazza: si chiama ‘Always a Pleasure’ il Calendario 2027′

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Il Calendario Lavazza 2027, intitolato Always a Pleasure, celebra il piacere dei piccoli momenti quotidiani attraverso gli scatti di tre grandi fotografi di Magnum Photos: Jim Goldberg, Alex Majoli e Paolo Pellegrin. Realizzato tra New York, Lisbona e Hong Kong, il progetto racconta il caffè come rito universale che unisce persone e culture. Presentato al Guggenheim Museum di New York, conferma l’impegno di Lavazza nel promuovere arte, creatività e inclusione culturale.


Pubblicato il 13 Novembre 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Caso Jessica Scarpa, Berardi (Aiom): “Cure non dipendano dal codice postale del paziente”

15 minuti fa

Manovra, saltano i tagli alla scuola ma la Cgil attacca: “Confermato lo sciopero del 20 novembre”

17 minuti fa

Tumori, Berardi (Aiom): ‘estendere oltre i tre anni permanenza nell’Ffi per valutarne valore’

21 minuti fa

Tumori, Di Maio (Aiom): ‘accesso alle cure ancora condizionato da regioni e struttura’

21 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio