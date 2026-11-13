Lavazza: si chiama ‘Always a Pleasure’ il Calendario 2027′

Il Calendario Lavazza 2027, intitolato Always a Pleasure, celebra il piacere dei piccoli momenti quotidiani attraverso gli scatti di tre grandi fotografi di Magnum Photos: Jim Goldberg, Alex Majoli e Paolo Pellegrin. Realizzato tra New York, Lisbona e Hong Kong, il progetto racconta il caffè come rito universale che unisce persone e culture. Presentato al Guggenheim Museum di New York, conferma l’impegno di Lavazza nel promuovere arte, creatività e inclusione culturale.



Pubblicato il 13 Novembre 2026