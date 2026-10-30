L’autunno di Vico del Gargano si scopre con cinque esperienze gratuite

A Vico del Gargano l’autunno si scopre camminando: nel centro storico e tra i sapori della Festa d’autunno, tra il foliage in Foresta Umbra, in un viaggio virtuale e dal vivo nella storia di Monte Pucci, tra l’arte di Andrea Pazienza a San Menaio e in una visita teatralizzata per i piccoli esploratori del borgo. È questo il filo conduttore di “Autunno nel Borgo”, il progetto promosso da Consorzio Libero con Agenzia Scopro per il Comune di Vico del Gargano e l’Info Point, finanziato da Regione Puglia con Pugliapromozione, che, fino al 6 gennaio 2027, affianca al potenziamento dell’accoglienza turistica cinque appuntamenti gratuiti su prenotazione.

“Vico del Gargano ha molto da offrire in ogni stagione: un patrimonio che vive nei luoghi, nelle tradizioni e nelle persone che li abitano – dichiara il sindaco, Raffaele Sciscio -. Con questo progetto vogliamo dare nuove occasioni per scoprirlo, sostenendo un’accoglienza che coinvolga la comunità e contribuisca a creare opportunità per le attività del territorio anche oltre l’estate”.

Ad aprire il programma, domenica 8 novembre, sarà il gusto di ritrovarsi con la “Festa d’autunno”. Alle ore 17 si partirà dall’Info Point per una passeggiata guidata nel centro storico; alle ore 18, in Piazza Castello, il racconto del borgo continuerà attraverso i suoi sapori, con una degustazione di paposcia vichese, olio extravergine d’oliva e pancotto. Dalle strade del paese ai sentieri della foresta: domenica 15 novembre, alle ore 10, con ritrovo presso l’Elda Hotel, “Foliage in Foresta” condurrà i partecipanti tra i colori autunnali della Foresta Umbra, per conoscere il patrimonio naturalistico del Gargano e vivere il paesaggio con uno sguardo attento e rispettoso.

La scoperta proseguirà domenica 22 novembre con “Monte Pucci: un viaggio nella storia”, con appuntamento alle ore 11 all’Info Point. Il walking tour al Parco archeologico unirà la visita all’utilizzo di visori per la realtà aumentata e immersiva, offrendo nuove possibilità di lettura di questo patrimonio.“ Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare l’Info Point al numero 0884 994666 o scrivere a infopointvicodelgargano@gmail.com.



Pubblicato il 30 Ottobre 2026