L’autunno dei Monti Dauni ricco di eventi ed iniziative

Nel pieno rispetto delle norme anti-covid, sui Monti Dauni ci si organizza per vivere al meglio la stagione autunnale, una stagione ricca di colori, profumi e suggestioni. Nascono così proposte di esperienze nei piccoli borghi montani che vanno dalla visitazione del territorio, attraverso percorsi di trekking a piedi o in mountain bike a laboratori enogastronomici legati alle antiche tradizioni locali.

Ecco in sintesi, gli appuntamenti in programma:

Domenica 25 ottobre a Roseto Valfortore, ore 10.30 presso la Locanda di Tullio e Amalia: Pasta Day, Una storia d’amore, un evento pensato per il lancio del nuovo progetto di produzione di pasta fresca homemade: un ritorno alle origini del mangiare sano.

A Lucera, in mattinata e fino alle 15, Giornata FAI: visite guidate e percorsi tra le bellezze artistiche di Lucera. Sarà possibile visitare l’anfiteatro romano di Lucera e partecipare a Foggia ad una passeggiata sui luoghi della Transumanza con la guida di Saverio Russo, presidente FAI Regione Puglia e Gloria Fazia, Capo delegazione FAI Foggia. Il percorso terminerà al Parco dell’Iconavetere, luogo importante della storia religiosa e sociale della città.

Bovino, a partire alle ore 9, escursione naturalistica, Boschi e Vette di Monte Salecchia. 7 chilometri nella natura dei Monti Dauni. Livello di difficoltà E. La passeggiata è organizzata dall’Associazione Verde Mediterraneo.

Oggi e Domenica 25 ottobre

Faeto, Celle di San Vito, Orsara di Puglia, Troia Mutation Aquilonis, alle porte della via Francigena dei Monti Dauni, percorsi in moutain bike.

Giorno 1 Celle di San Vito – Faeto – Orsara di Puglia – visita guidata all’Arco dei Provenzali e Chiesa di San Vito a Celle; degustazione del prosciutto a Faeto; visita alle Cantine di Peppe Zullo; degustazione di prodotti; visita guidata al complesso abbaziale di Orsara; visita alle Cantine “Il Tuccanese”; degustazione di prodotti tipici.

Giorno 2 Orsara di Puglia – Troia – Visita a Torre Guevara a Orsara; visita al Forno a paglia del 1526 ad Orsara; degustazione di prodotti tipici presso Villa Jamele ad Orsara di Puglia; visita agli orti di Peppe Zullo; visita alla Cattedrale di Troia; degustazione della passionata a Troia. L’evento è inserito nel programma di Puglia 365 di Puglia Promozione.

La prenotazione è obbligatoria per tutti gli eventi. Gli eventi in programma, al momento tutti confermati, si svolgeranno nel rispetto delle disposizioni per il contenimento dell’epidemia da Covid19.

